الأجهزة الأمنية تضبط وقائع تلاعب انتخابي بالإسكندرية وقنا وسوهاج (صور)

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات فيديوهات ترويج وادعاءات بتلقي أموال للإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلس النواب.

ضبط وقائع تلاعب انتخابي بالإسكندرية وقنا وسوهاج وأخميم

وتابعت الأجهزة الأمنية ما جرى تداوله على مواقع التواصل من مقطع فيديو ظهر خلاله شخصان يتحدثان عن تقاضى مبالغ مالية مقابل الإدلاء بأصواتهما بالإسكندرية. التحريات حددت القائم بالتصوير، وهو نقاش مقيم بدائرة أول الرمل، وتبين قيامه بتحريضهما على الإدعاء "على خلاف الحقيقة" بهدف التشكيك فى العملية الانتخابية. المتهم أقر بفعلته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مروج كوبونات سلع مقابل التصويت

وكشفت المتابعة ملابسات فيديو آخر أظهر أحد الأشخاص بمحيط دائرة الرمل أثناء توزيع كوبونات سلع غذائية على المواطنين لحثهم على التصويت لمرشحين محددين. الأمن توصل إلى هويته وضبطه، وبمواجهته اعترف بالواقعة. النيابة العامة تولت التحقيق.

حيازة كروت دعائية لتوجيه الناخبين بقنا

وخلال أعمال تأمين إحدى الدوائر الانتخابية بقنا، ضبطت الخدمات الأمنية شخصين بحوزتهما كروت دعاية لمرشحين، كانا يستعدان لتوزيعها على المواطنين لحثهم على التصويت لصالحهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبدأت النيابة تحقيقاتها.

خلافات انتخابية متبادلة بسوهاج

باشرت الأجهزة الأمنية فحص فيديو تضمن تضرر إحدى المرشحات من سيدتين قيل إنهما وزعتا مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح آخر.

وتبين تقدم المرشحة ببلاغ مماثل، وتم ضبط السيدتين، ولم يُعثر معهما على أي مبالغ، ونفتا الاتهامات. كما تقدم محامي المرشح الآخر ببلاغ مضاد اتهم فيه المرشحة بالتعدي على موكله بالسب. تمت إحالة الواقعتين للنيابة.

ضبط شخصين بحوزتهما مبالغ مالية بأخميم

وضبطت الأجهزة الأمنية شخصين ظهرا في مقطع فيديو بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بأخميم وبحوزتهما مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشحين اثنين. المتهمان أقرّا بما نُسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة.

