الداخلية: ضبط مخالفات انتخابية في قنا والفيوم وسوهاج (صور)

ضبط مخالفات انتخابية متعددة فى قنا والفيوم وسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مخالفات انتخابية متعددة في قنا والفيوم وسوهاج وتجميع بطاقات رقم قومى وتوزيع أموال بقنا.

تابعت الأجهزة الأمنية سير العملية الانتخابية بدائرة قسم شرطة قنا، وتمكنت القوات المكلفة بالتأمين من ضبط شخصين بأحد الشوارع المحيطة باللجنة، لقيامهما بتجميع بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين وتوزيع مبالغ مالية عليهم أثناء ترددهم على دوائرهم لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين. اتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

توجيه ناخبين بمحيط لجنة انتخابية بالفيوم

فى إطار جهود المتابعة الميدانية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة الفيوم من ضبط شخصين بشارع قريب من اللجنة، لقيامهما بتوجيه المواطنين وحثهم على التصويت لصالح مرشح بعينه. الأجهزة المختصة اتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة.

اعتراض سيارة مرشح بدعوى توزيع أموال بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، ظهر خلاله تجمع عدد من الأشخاص بإحدى القرى بسوهاج لاعتراض سيارة أحد المرشحين بدعوى توزيعه مبالغ مالية على الأهالى مقابل التصويت له. بفحص المقطع جرى ضبط أحد الأشخاص الظاهرين فيه، وأقر بارتكاب الواقعة، مع استمرار جهود ضبط باقي المتهمين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
 

