حوادث

إحالة البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر فيديوهات خادشة

البلوجر هدير عبد
البلوجر هدير عبد الرازق
 أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للتحقيقات، بث المتهمان مقاطع مرئية جديدة ذات محتوى مُخل، قاصدين الإغراء والإساءة للحياء العام، كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للكافة الاطلاع عليها، في تعدٍ واضح على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.

الحبس 6 أشهر للبلوجر أوتاكا وتغريمه مليون جنيه بتهمة غسل أموال

وفي سياق آخر، قررت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة البلوجر محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء.


ووجهت إلى أوتاكا تهما بترويج العملة المشفرة USDT بدون الحصول على إذن من البنك المركزى، بالإضافة إلى إنشاء حساب بقصد تسهيل جريمته.

وأكدت التحقيقات أن تلك الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وفيما يخص جريمة الترويج للعملة عقوبتها غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه، ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، أما عقوبة المواد 1 و27 و38 من القانون 175 لسنة 2018 الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، والمصادرة لكل الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.

 

