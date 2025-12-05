الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي لانتخابات الإعادة في 15 لجنة بالدائرة الثالثة في أسيوط

فرز الأصوات، فيتو
فرز الأصوات، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس النواب، نتائج الحصر العددي في 15 لجنة بالدائرة الثالثة شرق أسيوط وتضم 5 مراكز “أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة” والتي ينتافس فيها 17 مرشحًا.

وكانت الدائرة  الدائرة الثالثة بأسيوط تم إلغاء نتائجها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب رصد مخالفات جسيمة تشوب عملية التصويت. 

وجاء الحصر العددي لأصوات المرشحين في الدائرة الثالثة شرق أسيوط كالتالي:

الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (1)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (1)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (2)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (2)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (3)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (3)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (4)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (4)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (5)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (5)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (6)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (6)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (7)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (7)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (8)
الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (8)

 

وكان اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط أعلن إغلاق اللجان الفرعية في الموعد المحدد تمامًا باليوم الثاني والأخير من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، مؤكدًا أن أعمال فرز الأصوات داخل اللجان تتم وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.

وقال محافظ أسيوط إن لجان الدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وتشمل 117 مركزًا انتخابيًّا و139 لجنة فرعية، أغلقت أبوابها في تمام التاسعة مساءً دون تسجيل أي معوقات أو تجاوزات، مشيرًا إلى أن العملية جرت في أجواء هادئة ومنظمة وتحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من قوات الشرطة والقوات المكلفة بتأمين محيط اللجان.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن عملية الإعادة جاءت تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج المرحلة الأولى وإعادتها على مدار يومين، موضحًا أن 798 ألفًا و839 ناخبًا يحق لهم التصويت بالدائرة، مضيفًا أن المحافظة وفرت كل التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة آمنة وميسرة للجميع، لافتًا إلى أن الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس مستوى الوعي السياسي لديهم وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم دعمًا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن أعمال الفرز بدأت فور إغلاق اللجان، تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجنة العامة ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أنه تابع العملية الانتخابية ميدانيًا داخل عدد من اللجان، إلى جانب المتابعة المستمرة من غرفة العمليات المركزية التي ظلت في حالة انعقاد دائم على مدار يومي التصويت، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس النواب نتائج الحصر العددي الدائرة الثالثة شرق أسيوط الهيئة الوطنية للانتخاباب عملية التصويت

الأكثر قراءة

إعلان نتائج الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثامنة بدار السلام بسوهاج (فيديو)

اضطراب الملاحة بخليج السويس والعقبة، تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة

الحصر العددي لانتخابات الإعادة في 15 لجنة بالدائرة الثالثة في أسيوط

ارتفاع البتلو والكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

لم ينجح أحد، نتائج الحصر العددي بالدائرة الرابعة في إبشواي بالفيوم

الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات

ابتلعها" لص"، استعادة قلادة مستوحاة من أحد أفلام جيمس بوند

جمال الغندور يسترجع ذكرياته مع كأس العرب ويكشف مشاركته في 14 نسخة

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads