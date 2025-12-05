الحصر العددي لانتخابات الإعادة في 15 لجنة بالدائرة الثالثة في أسيوط

18 حجم الخط

أعلنت اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس النواب، نتائج الحصر العددي في 15 لجنة بالدائرة الثالثة شرق أسيوط وتضم 5 مراكز “أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة” والتي ينتافس فيها 17 مرشحًا.

وكانت الدائرة الدائرة الثالثة بأسيوط تم إلغاء نتائجها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب رصد مخالفات جسيمة تشوب عملية التصويت.

وجاء الحصر العددي لأصوات المرشحين في الدائرة الثالثة شرق أسيوط كالتالي:

الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (1) الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (2) الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (3) الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (4) الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (5) الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (6) الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (7) الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط (8)

وكان اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط أعلن إغلاق اللجان الفرعية في الموعد المحدد تمامًا باليوم الثاني والأخير من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، مؤكدًا أن أعمال فرز الأصوات داخل اللجان تتم وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.

وقال محافظ أسيوط إن لجان الدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وتشمل 117 مركزًا انتخابيًّا و139 لجنة فرعية، أغلقت أبوابها في تمام التاسعة مساءً دون تسجيل أي معوقات أو تجاوزات، مشيرًا إلى أن العملية جرت في أجواء هادئة ومنظمة وتحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من قوات الشرطة والقوات المكلفة بتأمين محيط اللجان.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن عملية الإعادة جاءت تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج المرحلة الأولى وإعادتها على مدار يومين، موضحًا أن 798 ألفًا و839 ناخبًا يحق لهم التصويت بالدائرة، مضيفًا أن المحافظة وفرت كل التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة آمنة وميسرة للجميع، لافتًا إلى أن الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس مستوى الوعي السياسي لديهم وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم دعمًا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن أعمال الفرز بدأت فور إغلاق اللجان، تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجنة العامة ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أنه تابع العملية الانتخابية ميدانيًا داخل عدد من اللجان، إلى جانب المتابعة المستمرة من غرفة العمليات المركزية التي ظلت في حالة انعقاد دائم على مدار يومي التصويت، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.