مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بالجيزة وقنا

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية من تصفية 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط بقية أفراد البؤر بعد مواجهات مسلحة، أسفرت عن استشهاد فرد شرطة وإصابة ضابط.

وأكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، قيام عناصر إجرامية في محافظتي الجيزة وقنا بجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف البؤر بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن:

مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، أحدهم محكوم عليه بالإعدام، وآخرون بالسجن المؤبد والسجن، لتورطهم في جرائم قتل عمد، شروع في قتل، إتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية.

ضبط بقية أفراد البؤر.

استشهاد فرد شرطة وإصابة ضابط خلال المواجهات.

المضبوطات:

نحو 900 كيلو جرام من المخدرات المتنوعة (حشيش، أيس، بانجو، هيدرو، هيروين، أفيون)

1000 قرص مخدر.

92 قطعة سلاح ناري (76 بندقية آلية، 12 فرد خرطوش، بندقية خرطوش، 3 طبنجات).

القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدّر بـ91 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وضبط باقي عناصر البؤر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.