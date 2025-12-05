الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز شقيق مرشح برلماني لتعديه على سائق وتباع بشركة نقل

حجز المتهم، فيتو
حجز المتهم، فيتو
18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، أمرت جهات التحقيق بحجز شقيق مرشح برلماني 24 ساعة على ذمة التحريات، لتعديه على سائق وتباع بشركة نقل ركاب بالجيزة.

 

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لـ قسم شرطة إمبابة بالجيزة من سائق بإحدى الشركات وتباع بذات الشركة بتضررهما من شقيق مرشح مقيم بدائرة القسم،  تعدى عليهما حال استقلالهما أتوبيس نقل ركاب "تابع للشركة محل عملهما" بدائرة القسم وإحداث تلفيات به "كسر بالزجاج".


على الفور، أمكن ضبطه وبحوزته عددا من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بشقيقه ومبالغ مالية لتوزيعهم على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح شقيقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب 2025 قسم شرطة إمبابة إمبابة كروت الدعاية الإنتخابية

الأكثر قراءة

شماريخ وألعاب النارية، بني صالح بالفيوم تحتفل بتقدم مرشحها في الحصر العددي بجولة الإعادة

سر تأخر إعلان الحصر العددي لانتخابات الإعادة بالدائرة الأولى في قنا

ارتفاع البتلو والكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ في الجوافة واليوسفي وانخفاض الفراولة

من 19 إلى 30، إدارة ترامب تخطط لزيادة الدول المشمولة بـ"حظر السفر"

الإعادة على مقعد واحد، نتائج الحصر العددي لانتخابات الإعادة بالدائرة الأولى بالفيوم

وجوه بائسة وغيبوبة من الصدمة، شاهد ما حدث في لقاء محافظ الدقهلية بأصحاب محال "سوق الخواجات"

الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة في أسيوط

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads