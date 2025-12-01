مأساة أسرية، مصرع أب وابنه في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

18 حجم الخط

لقي أب وابنه مصرعهما في حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الفرعي "طنسا ـ بني أحمد" بدائرة مركز ببا بـ محافظة بني سويف، ما أسفر عن وفاتهما في الحال متأثرين بإصاباتهما البالغة، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق المشار إليه، وأسفر عن وجود حالتي وفاة، وأنتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق وتنظيم الحركة المرورية.

مصرع أب ونجله ببني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شاب "صابر سعد حسن" 32 عامًا، وابنه "فادي" البالغ 10 سنوات، يقيمان قرية إهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، وذلك نتيجة انقلاب الدراجة البخارية التي كانا يستقلانها، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة أودت بحياتهما في الحال.

نقل الجثتين للمستشفى التخصصي

وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث جرى إيداعهما داخل ثلاجة الموتى، والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، كما شهد موقع الحادث أعمال فحص دقيقة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، حيث باشرت الأجهزة المعنية إجراء التحريات اللازمة، وسؤال الشهود، والتأكد من سلامة الطريق، في إطار كشف الأسباب التي أدت إلى انقلاب الدراجة، سواء كانت السرعة الزائدة، أو اختلال عجلة القيادة، أو وجود عوائق بالطريق.

إجراءات استصدار تصريح الدفن

وفي السياق ذاته، حررت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف المحضر اللازم بالحادث، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، تمهيدًا للتصريح بالدفن عقب الانتهاء من العرض على الطب الشرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.