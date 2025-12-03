الداخلية تكشف تفاصيل سقوط سيدة من أعلى الطريق الدائري ببشتيل

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نفسها من أعلى الطريق الدائرى بـمنطقة بشتيل بالجيزة بزعم تعرضها للمضايقة من مجموعة من الشباب، وتبين أنها قررت بإقدامها على الانتحار لمعاناتها من اضطراب نفسي ونفت تعرضها للمضايقة من أي من الأشخاص.

سيدة تلقي نفسها من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل

رصدت وزارة الداخلية منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل بالجيزة بزعم تعرضها للمضايقة من مجموعة من الشباب.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 ديسمبر الجاري تلقي قسم شرطة أوسيم بالجيزة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال (سيدة "مصابة بكسور وكدمات متفرقة")، إثر سقوطها من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل بالجيزة.

وبسؤال المصابة قررت بإقدامها على الانتحار لمعاناتها من اضطراب نفسي ونفت تعرضها للمضايقة من أي من الأشخاص.

وأيد شهود الواقعة ما أقرت به المذكورة، كما تبين سابقة إيداعها بإحدى مستشفيات العلاج النفسي بعد إقدامها على محاولة الإنتحار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

