من 19 إلى 30، إدارة ترامب تخطط لزيادة الدول المشمولة بـ"حظر السفر"

وزيرة الأمن الداخلي
وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، فيتو
قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لزيادة عدد الدول التي يشملها حظر سفر من 19 دولة إلى أكثر من 30 دولة. 


وذكرت نويم في مقابلة مع فوكس نيوز: "لن أكون محددة بشأن العدد، لكنه أكثر من 30 دولة، والرئيس مستمر في تقييم الدول"، وفق تعبيرها.

ولم تحدد نويم الدول التي ستتم إضافتها، بحسب "رويترز".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت الخميس، خفض مدة صلاحية تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المقبولين لأسباب إنسانية من خمس سنوات إلى 18 شهرًا. 


وقالت الوكالة إن الخطوة الخاصة بتصاريح العمل ستنطبق على المهاجرين المقبولين بصفة لاجئين، والمهاجرين الذين حصلوا على حق اللجوء، وأولئك الذين تم تعليق ترحيلهم.

وعلقت إدارة ترامب الثلاثاء طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة تخضع بالفعل لقيود على السفر.

