إعلان نتائج الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثامنة بدار السلام بسوهاج (فيديو)

انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثامنة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج والملغاة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

شهدت الدائرة الثامنة بمركز دار السلام بـمحافظة سوهاج الانتهاء من أعمال الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مُحكمة، وبمتابعة دقيقة من الهيئات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وأكد المستشار حسين محمد رئيس اللجنة العامة بمركز دار السلام أن عملية الحصر العددي تمت عقب إغلاق صناديق الاقتراع ونقلها إلى اللجنة العامة حيث باشرت اللجان القضائية فحص محاضر فرز اللجان الفرعية وتجميع الأصوات الخاصة بكل مرشح.

وجاءت مراحل الحصر وسط حضور ممثلي المرشحين ومندوبيهم، الذين تابعوا سير عملية الجمع النهائي للأصوات، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط، دون تسجيل أي معوقات أو شكاوى تؤثر في سير العمل.

