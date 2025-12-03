بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق سمسطا ببني سويف

18 حجم الخط

شهدت محافظة بني سويف، مساء اليوم، حادث سير، وقع، إثر تصادم مركبتين "توكتوك" على الطريق الفرعي "سمسطا ـ بني حلة" جنوب غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى على الفور نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف طبي كامل.

بلاغ حادث سير ببني سويف

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين مركبتين توكتوك بالطريق المشار إليه، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية، مع التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع المصابين وتأمين المكان واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد، فرع بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع، بـ5 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين من موقع الحادث إلى المستشفى، حيث جرى استقبالهم بقسم الطوارئ، وبدأت الفرق الطبية في توقيع الكشف والفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية العاجلة.

إصابة 8 أشخاص ببني سويف

وأسفر الحادث عن إصابة: جمالات صابر عبد الحميد (35 عامًا ـ ربة منزل) باشتباه ما بعد الارتجاج، وأمير محمد صوفي (20 عامًا ـ طالب) باشتباه كسر في الساق اليمنى، وإبراهيم ماهر عطاالله (19 عامًا) بجرح قطعي في فروة الرأس بطول نحو 3 سم، ونعيمة جمال محمود (22 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وفرحة جمال محمود (19 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، وعصمت محمود موسى (65 عامًا ـ بني حلة) بكدمات متفرقة بالجسم، وندى علي محمد (17 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى زينب عبد العال محمود (25 عامًا) باشتباه كسر بالعمود الفقري.

وأكد مصدر طبي بـ صحة بني سويف، استمرار متابعة الحالات داخل المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة، مع استقرار عدد من المصابين، بينما جرى التحفظ على الحالات التي تتطلب ملاحظة دقيقة، في الوقت الذي باشرت فيه الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة

وباشرت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى تحرير محضر بالحادث وجارٍ إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما تراه من قرارات، كما تم فحص مركبتي التوكتوك المتسببتين في الحادث للوقوف على أسباب التصادم وتحديد المسؤوليات، في الوقت الذي قامت فيه إدارة المرور برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية لمنع حدوث تكدسات، مع التنبيه على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بقواعد المرور حفاظًا على أرواح المواطنين.

