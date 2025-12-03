القبض على 4 أشخاص بتهمة توزيع رشاوى مالية على الناخبين بسوهاج

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين فى سوهاج.

توزيع رشاوى مالية على المواطنين للتصويت بسوهاج

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط (4 أشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح إثنين من المرشحين.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قنا من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة المركز) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

