حوادث

غرق يوسف محمد، النيابة تفحص المستندات التنظيمية للبطولة وتستدعي مسئولي اتحاد السباحة

اللاعب الراحل يوسف
اللاعب الراحل يوسف محمد، فيتو
تفحص نيابة مدينة نصر المستندات التنظيمية الخاصة ببطولة الجمهورية تحت 12 عاما المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة علي خلفية غرق لاعب السباحة يوسف محمد بنادي الزهور، داخل حمام السباحة خلال مشاركته في منافسات البطولة، كما أمرت باستدعاء مسئولي الاتحاد المصري للسباحة لسماع أقوالهم.

وتبين من التقرير الطبي لجثة اللاعب يوسف محمد أنه وصل إلى مستشفى دار الفؤاد مصابا بعدم انتظام بكهربائية القلب وارتجاف بطيني وتوقف عضلة القلب أكثر من مرة وعدم التنفس وفشلت جميع محاولات انقاذه.

وفاة السباح يوسف محمد 

وخلال مشاركة  اللاعب يوسف محمد في منافسات 50 متر ظهر وبعد القفز في المياه سقط السباح للأسفل وسريعا تدخل المنقذين بإخراج اللاعب مباشرة.

وتلقي السباح يوسف محمد الإسعافات الأولية وتم نقله لمستشفى دار الفؤاد من خلال سيارة الإسعاف المتواجدة إلا أنه لقي مصرعه متأثرا بإصابته. 

وشارك اللاعب في تصفيات سباق 50 متر ظهر، واحتل المركز الثاني، قبل أن يتعرض لحالة إغماء مفاجئة داخل حمام السباحة، وتم نقله لأحد المستشفيات في مدينة نصر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان اللاعب قد حقق المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات 100 متر ظهر يوم 27 نوفمبر الماضي، لتكون آخر ألقابه قبل أيام قليلة من الوفاة.

ونعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور، الذي وافته المنية عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي

وتقدم الاتحاد المصري للسباحة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب الراحل، معربين عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، وداعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

