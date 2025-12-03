ضبط 4 طلاب بتهمة التعدي على معلم أمام مدرسة في عين شمس

18 حجم الخط

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 طلاب لقيامهم بالتعدى على معلم عقب خروجه من المدرسة بـمنطقة عين شمس، مما أسفر عن إصابته.

4 طلاب يعتدون على معلم أمام مدرسة فى عين شمس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بقيام طلاب بالتعدى على معلم خلال خروجه من المدرسة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة معلم بكسور في يده وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب قاموا بـالتعدى على المعلم عقب خروجهم من المدرسة مما أسفر عن إصابته بكسور فى يده.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

