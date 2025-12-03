الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على المتهم بابتزاز أميرة الذهب عبر تطبيق واتساب

أميرة الذهب، فيتو
أميرة الذهب، فيتو
ألقت إدارة مباحث الإنترنت بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بابتزاز أميرة الذهب عبر حسابه على تطبيق "واتساب"، ومطالبتها بمبالغ مالية.

وقال مصدر أمني، إن فريق البحث عمل على جمع التحريات والمعلومات لتحديد صاحب الحساب وضبطه، وذلك بعد أن تقدمت أميرة الذهب ببلاغ رسمي لدى إدارة مباحث الإنترنت بمديرية أمن الجيزة.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتلقي البلاغ، الذي اتهم فيه شخصا مجهولا بإرسال مقاطع مخلة وابتزازها للحصول على أموال.

وأكدت المصادر أن جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة قد تم اتخاذها، في إطار التحقيقات المستمرة لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

إدارة مباحث الإنترنت مديرية أمن الجيزة أميرة الذهب ابتزاز أميرة الذهب واتساب مدير أمن الجيزة

