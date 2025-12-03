ضبط نقّاش حرض شخصين على الادعاء بتلقي مبالغ مالية للإدلاء بصوتيهما بالانتخابات بالإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على نقاش لقيامة بتحريض شخصين على الإدعاء بتلقيهم مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة" مقابل إدلائهما بأصواتهما بالانتخابات فى إطار التشكيك فى العملية الانتخابية بالإسكندرية.

نقاش يحرض شخصين على الإدعاء بتلقيهم مبالغ مالية بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تحدث شخصين عن تلقى مبالغ مالية مقابل الإدلاء بأصواتهما بالإنتخابات بالإسكندرية.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم بتصوير مقطع الفيديو (نقاش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) وبسؤاله أقر بقيامه بتحريض الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو على الإدعاء بتلقيهم مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة" مقابل إدلائهما بأصواتهما بالانتخابات فى إطار التشكيك فى العملية الإنتخابية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

