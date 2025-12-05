الجمعة 05 ديسمبر 2025
محافظات

الإعادة على مقعد واحد، نتائج الحصر العددي لانتخابات الإعادة بالدائرة الأولى بالفيوم

فرز الأصوات، فيتو
فرز الأصوات، فيتو
أعلن رئيس الدائرة الانتخابية الأولى  ومقرها مركز شرطة الفيوم، وتضم “مركز وبندر الفيوم”، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن عدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم بلغ 83576 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 1106 أصوات، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة، 72516 صوتًا.

بينما جاء الحصر العددي لأصوات المرشحين كالتالي:

محمد محمود 36621 صوتًا.

سيد سلطان  24141 صوتًا.

 علي أيوب  39849 صوتًا.

 محمد فؤاد زغلول 28011 صوتًا.

وبذلك يظهر الحصر العددي إلى تقدم محمد محمود وعلي أيوب، وتجري الإعادة بين سلطان وزغلول.

 

الناخبون المقيدون بجداول الانتخابات بالفيوم

يذكر  أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ  2,223,823 ناخبًا، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركزًا انتخابيًّا يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحًا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

 

المرشحون في الدوائر الاربع

 تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الأولى التي تضم قسم أول وثانٍ ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم  18 مرشحًا 11 مستقلًّا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا تجري فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، مرحلة إلى يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشحًا 15 مستقلًّا و7 من الأحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز أبشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

 

محافظ الفيوم يتابع انتخابات النواب عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية

حبس بائع بتهمة التعدي على ممرضة بمستشفى الفيوم العام

ويبلغ إجمالي المقاعد المخصصة للمحافظة في الانتخابات 19 مقعدًا منهم 9 في القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

