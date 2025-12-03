الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على طالب ألقى بـ قطة من علو وتسبب في نفوقها بالشرابية

القبض على طالب لقيامه
القبض على طالب لقيامه بإلقاء قطة من علو
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب ألقى  قطة من علو وتسبب في نفوقها بـمنطقة الشرابية.

 

طالب يلقي قطة من علو ويتسبب في نفوقها بالشرابية

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" من علو والتسبب في نفوقها بمنطقة الشرابية بالقاهرة.


وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

