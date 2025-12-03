القبض على طالب ألقى بـ قطة من علو وتسبب في نفوقها بالشرابية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب ألقى قطة من علو وتسبب في نفوقها بـمنطقة الشرابية.

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" من علو والتسبب في نفوقها بمنطقة الشرابية بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

