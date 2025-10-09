أخبار الحوادث اليوم: إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة بتهمة غسل الأموال.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة زعمت اقتحام الشرطة منزلها بالمنوفية.. القبض على سائق تحرش بابنته بالدقهلية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص داخل منور عقار في منطقة الوايلي.

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي بمركبة توك توك أعلى طريق المريوطية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، خلال حكمها في طعن مقدم من الأزهر الشريف، بأنه لا يجوز منح مبعوثي الأزهر حق صرف العلاوات الاستثنائية عن فترة عملهم بالخارج، مؤكدة أن المبعوثين لا يستحقون تلك العلاوات أثناء مدة البعثة.



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام مالكة أحد مراكز التجميل باستخدام منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي بـمدينة نصر، وبسؤالها أنكرت ما قررته الشاكية واتهمتها بابتزازها بمبلغ مالي نظير عدم نشر تلك المقاطع.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يدعي خلاله القائم على النشر تعرضه لمحاولة قتل، مطالبًا متابعيه بإعادة تداول مقطع الفيديو بـالجيزة، حيث تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأنه "مهتز نفسيًا".



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء سيدة قيام قوة أمنية باقتحام مسكنها دون وجه حق بمحافظة المنوفية.

وجهت النيابة العامة عدة رسائل عقب إحالتها للقائم بنشر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية وذلك بشأن تصوير ونشر مقاطع فيديوهات تنتهك خصوصية الاشخاص.

اتهمت ربة منزل بعزبة مخيمر ببلقاس بمحافظة الدقهلية زوجها البالغ من العمر 37 عاما “سائق” بالتحرش بنجلته أثناء تواجدها بمفردها بالمنزل.

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة أثارت حالة من الذعر والحزن بين الأهالي، بعدما لقي شاب مصرعه وأُصيب 4 من أفراد أسرته بطعنات نافذة إثر مشاجرة دامية بسبب خلافات الجيرة، وذلك بقرية ميت حمل التابعة لدائرة مركز بلبيس.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص داخل مركبة توك توك في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيهم المواد المخدرة.

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء تحويلات مرورية مؤقتة، تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع مونوريل خط "وادي النيل – 6 أكتوبر"، والتي تستلزم الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان.

أمرت النيابة العامة بإحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وكذلك المتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى صانعات المحتوى بقيام رجال الشرطة بقسم النزهة بالقاهرة بإلقاء القبض على نجلها دون وجه حق وتلفيق قضية له.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة البلوجر سوزى الأردنية للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة البلوجر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، للمحاكمة العاجلة، في واقعة اتهامه بغسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 سيدات – إحداهن لها معلومات جنائية – لقيامهن باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية فجر اليوم واقعة مأساوية بعدما أقدم شاب على طعن والدته وزوجها بسكين عدة طعنات في الرقبة إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية.

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، ناديا صحيا غير مرخص لممارسة أعمال منافية للآداب بالعجوزة.

