الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق تحرش بابنته ببلقاس في الدقهلية

متهم بالتحرش
متهم بالتحرش

اتهمت ربة منزل بعزبة مخيمر ببلقاس بمحافظة الدقهلية زوجها البالغ من العمر 37 عاما “سائق” بالتحرش بنجلته أثناء تواجدها بمفردها بالمنزل.

حيث حررت  "سحر ع ا س م" ٣٥ سنة ربة منزل ببلقاس بمحافظة الدقهلية وبرفقتها نجلتها نادية ۱۳ سنه طالبة بالصف الثاني الاعدادي وتقيمان عزبة مخمبر - دائرة المركز. اتهمت خلاله زوجها بالتحرش بنجلتها.

وأوضح المحضر أن الزوجة اتهمت "زوجها - والد نجلتها " صالح ح ص ع"  37 سنة  سائق ومقيم بذات العنوان  لقيامه بالتحرش بنجلتهما وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال تواجدهما بالمنزل بمفردهما، واتهمته بالتسبب في ذلك.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم ۸۰۱۵ / ۲۰۲۵ إداري مرکز بلقاس، وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصف الثاني الاعدادي محافظة الدقهلية ضبط المتهم بلقاس بمحافظة الدقهلية بالتحرش النيابة العامة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

وزير خارجية الاحتلال: سأصوت لصالح صفقة تعيد المحتجزين

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

6 تسريحات ممنوعة في المدارس حفاظا على شعر طفلتك

بعد استبعاده من القائمة الوطنية، محمود بدر يعلن عدم ترشحه في انتخابات النواب

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

النيابة العامة تحذر من نشر مقاطع تنتهك الخصوصية: التصوير دون إذن جريمة

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

إحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور والمتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائية

حماس: اتفاق السلام ينص على وقف نهائي للحرب بغزة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 9-10-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads