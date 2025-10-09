القبض على سائق تحرش بابنته ببلقاس في الدقهلية

اتهمت ربة منزل بعزبة مخيمر ببلقاس بمحافظة الدقهلية زوجها البالغ من العمر 37 عاما “سائق” بالتحرش بنجلته أثناء تواجدها بمفردها بالمنزل.

حيث حررت "سحر ع ا س م" ٣٥ سنة ربة منزل ببلقاس بمحافظة الدقهلية وبرفقتها نجلتها نادية ۱۳ سنه طالبة بالصف الثاني الاعدادي وتقيمان عزبة مخمبر - دائرة المركز. اتهمت خلاله زوجها بالتحرش بنجلتها.

وأوضح المحضر أن الزوجة اتهمت "زوجها - والد نجلتها " صالح ح ص ع" 37 سنة سائق ومقيم بذات العنوان لقيامه بالتحرش بنجلتهما وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال تواجدهما بالمنزل بمفردهما، واتهمته بالتسبب في ذلك.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم ۸۰۱۵ / ۲۰۲۵ إداري مرکز بلقاس، وجاري العرض على النيابة العامة.

