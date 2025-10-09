تحويلات مرورية بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل، اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء تحويلات مرورية مؤقتة، تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع مونوريل خط "وادي النيل – 6 أكتوبر"، والتي تستلزم الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان.

ويبدأ الغلق اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 وحتى صباح الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، على أن تُنفذ الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 منتصف الليل حتى السادسة صباحًا، ولمدة 3 أيام فقط.

التحويلات المرورية البديلة

المسار الأول: حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في التوجه إلى ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا مرة أخرى إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

المسار الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا مرة أخرى باتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وفي نفس السياق، أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء تحويلات مرورية مؤقتة لتنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع مونوريل خط "وادي النيل – 6 أكتوبر"، وتشمل رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر.

وتنفيذًا لتلك الأعمال، سيتم الغلق الكلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، وذلك لمدة يوم واحد فقط، خلال الفترة من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا.

التحويلات المرورية المقترحة:

وجهت الإدارة حركة سير المركبات القادمة من طريق الواحات والراغبة في استكمال السير باتجاه محور 26 يوليو إلى:

الدخول إلى حارة البطيء بطريق امتداد محور 26 يوليو

ثم الدخول يمينًا إلى شارع سعاد كفافى

ثم يسارًا إلى شارع راية

ثم شارع عبد المنعم رياض

حتى العودة إلى محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال



تنظيم المرور وتسهيل الحركة

أكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات محتملة وتسيير حركة المرور بشكل منتظم، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والإرشادات الدالة على وجود أعمال، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.



