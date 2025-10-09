شاب يطعن والدته وزوجها بسكين بسبب خلافات مالية في الغربية

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية فجر اليوم واقعة مأساوية بعدما أقدم شاب على طعن والدته وزوجها بسكين عدة طعنات في الرقبة إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من المستشفي بوصول شخص وزوجته في حالة خطرة إثر تعدى بسكين.

علي الفور انتقلت قوات الأمن بمحافظة الغربية لمكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية أن الأم كانت قد تزوجت من عم المتهم بعد وفاة والده وأن الخلافات بينهم تصاعدت خلال الفترة الأخيرة حول أمور مالية ما دفع الشاب في لحظة غضب إلى الاعتداء عليهما ومحاولة التخلص منهما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام حيث جرى إدخال الأم إلى العناية المركزة بينما يحاول الأطباء إنقاذ حياة زوجها الذي يرقد في حالة حرجة متأثرًا بإصاباته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم كما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

