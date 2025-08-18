ربة منزل متهمة بخطف طفل من والدته بالوايلي: حلم الأمومة وزوجي السبب

أدلت ربة منزل متهمة بخطف طفل حديث الولادة من والدته من مستشفى بالوايلي باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوايلي.

وقالت إنها لم تكن ستؤذي الطفل ولكنها كانت ستتخذه ابنا لها بعد أن فقدت جنينها.

وأضافت المتهمة أنها أرادت أن تنجب طفل حتى لا يتزوج عليها زوجها أو يطلقها بعد تهديده المستمر لها بالانفصال حال عدم إنجابها مشيرة إلى أنها في كل مرة تحمل فيها تجهض لأسباب صحية تخصها وهو ما دفعها لخطف الطفل من أمه لتربيته واتخاذه طفلا لها قائلة: "نفسي أبقى أم ".



تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم المرج بالقاهرة بتعرضها لواقعة اختطاف طفلها.



تفاصيل الواقعة

أوضحت المُبلغة أن الطفل، البالغ من العمر 3 أشهر ومصاب بأنيميا حادة، تم اختطافه في يوم 15 أغسطس الجاري، عقب مغافلة الخاطفة لها أثناء استعلامها عن أسعار التحاليل الخاصة بالطفل بأحد المستشفيات بالقاهرة.



التحريات والقبض على المتهمة



وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم الزيتون بالقاهرة.

وبمواجهتها أقرت بخطف الطفل من والدته لعدم اكتمال حملها ورغبتها في إيهام زوجها بأنها أنجبت الطفل.

وأكدت التحريات أن الطفل لم يتعرض لأي إصابات وتمت إعادته إلى والدته، مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لتحديد جميع الملابسات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.