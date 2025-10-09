مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

الخميس 09 أكتوبر 2025
شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة  أثارت حالة من الذعر والحزن بين الأهالي، بعدما لقي شاب مصرعه وأُصيب 4 من أفراد أسرته بطعنات نافذة إثر مشاجرة دامية بسبب خلافات الجيرة، وذلك بقرية ميت حمل التابعة لدائرة مركز بلبيس.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة في الشرقية وضبط طرفيها

جريمة مروعة بالشرقية.. مصرع شاب وإصابة 4 من أسرته طعنًا على يد جارهم بسبب خلافات الجيرة ببلبيس

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث قتل داخل القرية. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والتحريات اللازمة.

المجني عليه،فيتو
المجني عليه،فيتو

التحريات تكشف مرتكب الواقعة 

وتبين من التحريات الأولية مقتل الشاب مصطفى أ. م. ال.، 22 عامًا، متأثرًا بإصابته بطعنات متفرقة، فيما أُصيبت والدته وخالته وشقيقه وشخص آخر من الأسرة بطعنات وجروح خطيرة. وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة جارهم عاطف ر.، 36 عامًا، يعمل سائقًا، حيث تعدى عليهم باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات الجيرة.

ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد مطاردة قصيرة، كما جرى التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.
نُقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتلقى المصابون العلاج اللازم والرعاية الطبية بمستشفى بلبيس المركزي.

انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة بالشرقية التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، كما طلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الجريمة.

