استمرار حبس البلوجر "أوتاكا" بسبب فيديوهات خادشة وقضية غسل أموال

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، رفض الاستئناف المقدم من البلوجر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، في واقعة اتهامه بغسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات حادشة للحياء، وذلك على قرار تجديد حبسه، كما أمرت باستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا

وقالت وزارة الداخلية:  في إطار ورود عدد من البلاغات ضد البلوجر أوتاكا، صانع محتوى، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبحوزته كمية من مخدري "الحشيش، الكوكايين".

اعترافات البلوجر أوتاكا

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

