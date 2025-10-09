الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط شاب قتل شقيقه بـ"شومة" بسبب خلاف على الميراث في الشرقية

إسعاف
إسعاف

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، المتهم بقتل شقيقه الأكبر قبل مرور 24 ساعة على ارتكاب الجريمة، التي وقعت بقرية هربيط بسبب خلافات بينهما على الميراث.

بسبب شقة تمليك، شاب يقتل شقيقه الأكبر بـ"شومة" ويفر هاربا بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين مقتل “إبراهيم ع. خ”، 40 عامًا، يعمل سائق "توك توك"، متأثرًا بإصابته بضربة قوية على الرأس بأداة خشبية “شومة” سددها له شقيقه الأصغر حمدي 21 عامًا، عقب مشادة بينهما بسبب خلاف على شقة كان والدهما قد كتبها للمجني عليه.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة

عقب ارتكاب الجريمة، فرّ المتهم هاربًا، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة تنتقل إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية ورفع الأدلة الجنائية

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية ورفع الأدلة الجنائية، كما استمعت إلى أقوال شهود العيان وعدد من أفراد الأسرة، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

شاب يقتل شقيقه الأكبر في الشرقية جرائم محافظة الشرقية حوادث وقضايا اجهزة امن الشرقية اخبار محافظة الشرقية

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

أدعية من الكتاب والسنة لطرد الهموم، حافظ عليها

