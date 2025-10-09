ضبط شاب قتل شقيقه بـ"شومة" بسبب خلاف على الميراث في الشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، المتهم بقتل شقيقه الأكبر قبل مرور 24 ساعة على ارتكاب الجريمة، التي وقعت بقرية هربيط بسبب خلافات بينهما على الميراث.

بسبب شقة تمليك، شاب يقتل شقيقه الأكبر بـ"شومة" ويفر هاربا بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين مقتل “إبراهيم ع. خ”، 40 عامًا، يعمل سائق "توك توك"، متأثرًا بإصابته بضربة قوية على الرأس بأداة خشبية “شومة” سددها له شقيقه الأصغر حمدي 21 عامًا، عقب مشادة بينهما بسبب خلاف على شقة كان والدهما قد كتبها للمجني عليه.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة

عقب ارتكاب الجريمة، فرّ المتهم هاربًا، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة تنتقل إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية ورفع الأدلة الجنائية

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية ورفع الأدلة الجنائية، كما استمعت إلى أقوال شهود العيان وعدد من أفراد الأسرة، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

