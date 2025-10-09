الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حكم قضائي عدم جواز منح مبعوثي الأزهر حق صرف العلاوات الاستثنائية عن فترة عملهم بالخارج

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 قالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، خلال حكمها في طعن مقدم من الأزهر الشريف، بأنه لا يجوز منح مبعوثي الأزهر حق صرف العلاوات الاستثنائية عن فترة عملهم بالخارج، مؤكدة أن المبعوثين لا يستحقون تلك العلاوات أثناء مدة البعثة.
 

العلاوات المنصوص عليها في قانوني رقم 78 لسنة

 وجاء في حيثيات الحكم أن العلاوات المنصوص عليها في قانوني رقم 78 لسنة 2017 و96 لسنة 2018 تُصرف للعاملين داخل الدولة فقط، ولا تسري على من يعملون خارج البلاد، نظرًا لاختلاف طبيعة عمل المبعوثين بالخارج عن الموظفين المقيمين في الداخل، ولأنهم يتقاضون مخصصات مالية بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها، وتُغطي تكاليف المعيشة والإقامة بالخارج.

 

 وأضافت المحكمة أن الهدف من العلاوات هو مواجهة أعباء المعيشة داخل البلاد، وهو ما لا ينطبق على المبعوثين الذين يحصلون على مخصصات مالية إضافية، وبالتالي لا يجوز الجمع بين العلاوات المقررة في الداخل والمخصصات الممنوحة بالخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى أعضاء المحكمة الإدارية العليا أحد علماء الأزهر الشريف محاكم قضائيه

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يشهد احتفالية المولد النبوى الشريف بالجامع الأزهر

الأكثر قراءة

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

تفاصيل لقاء السيسي والمبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط وكبير مستشاري ترامب (صور)

تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية للتصديق على اتفاق غزة إلى الثامنة مساءً

تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام المغرب وديا

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

نتنياهو يدعو لمنح ترامب جائزة نوبل للسلام

مصرع شخص وإصابة 29 أخرين في حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية

خدمات

المزيد

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads