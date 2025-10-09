الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "توك توك المخدرات" بالجيزة وتضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص داخل مركبة توك توك في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيهم المواد المخدرة.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة "توك توك بدون لوحات معدنية" وضبط الأشخاص الثلاثة الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر البودر.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي، وأرشدوا عن مصدر الحصول عليها، حيث تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزته كمية أخرى من مخدر البودر، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار.

تم التحفظ على مركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.