الخميس 09 أكتوبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "توك توك المخدرات" بالجيزة وتضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص داخل مركبة توك توك في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيهم المواد المخدرة.

 

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة "توك توك بدون لوحات معدنية" وضبط الأشخاص الثلاثة الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر البودر.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي، وأرشدوا عن مصدر الحصول عليها، حيث تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزته كمية أخرى من مخدر البودر، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار.

تم التحفظ على مركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

