ضبط 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 سيدات – إحداهن لها معلومات جنائية – لقيامهن باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن أقررن بممارسة نشاطهن الإجرامى كما ورد بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهن إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

