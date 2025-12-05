رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

18 حجم الخط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا اليوم الجمعة من انتشال جثمان الطفلة مكة من الترعة الإبراهيمية بنطاق مركز سمالوط وهي إحدى ضحايا أسرة أسيوط المفقودة والتي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية وذلك بعد تعرف أسرتها عليها وجاري استخراج تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بدفن الجثمان.

العثور على جثمان طفلة أمام قرية إطسا المحطة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثمان طفلة أمام قرية إطسا المحطة بسمالوط، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان وتحويله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وبالعرض على ذوى وأقارب الأسرة المفقودة تمكنوا من التعرف على الطفلة لتكون بذلك رابع مفقود يتم العثور عليه وجاري إنهاء الإجراءات لدفن الجثمان.

أسرة أسيوط المفقودة

جاء ظهور هذه الجثة في توقيت حساس، بالتزامن مع التحريات التي تمت بشأن اختفاء أسرة كاملة من مركز ديروط أسيوط، مما فتح الباب أمام احتمالات ارتباط الطفلة الجديدة بالقضية، وتم عرضها على أسرتها والتعرف عليها وجري الفحص الجنائي وتحديد الهوية.

وتعود أحداث الواقعة إلى اختفاء الأب محمد رشاد حسن وأربعة من أطفاله منذ أيام، بعد مغادرته منزله في ديروط دون وجهة معلومة، من بينهم طفلته ريناد التي تعاني من التوحد، قبل أن تنقطع أخبارهم تمامًا.

ورغم محاولات الأسرة تتبع تحركاته، لم يصل أحد إلى معلومات مؤكدة بشأن مساره أو سبب اختفائه المفاجئ.

العثور على جثمان الطفلة ريناد في سمالوط

الصدمة الأولى جاءت عندما تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا بالعثور على جثمان الطفلة ريناد طافية في ترعة الإبراهيمية أمام قرية الشعراوية بسمالوط، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى، وبدأت التحقيقات في محاولة كشف ملابسات الحادث.

العثور على جثمان الأب في أبوقرقاص بالمنيا

بعد ساعات من العثور على جثمان ابنته، تجددت البلاغات مرة أخرى، ولكن هذه المرة جنوب المحافظة في مركز أبوقرقاص، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان الأب محمد رشاد حسن من نفس المجرى المائي، ما زاد الغموض حول أسباب وجودهم في تلك المنطقة، والمسافة التي قطعوها منذ مغادرتهم أسيوط.

وتعيش الأسرة حالة من القلق الشديد، خاصة أن الوالدين متواجدان خارج البلاد، ولا يوجد من يرعى الأطفال أو يتابع مصيرهم بشكل مباشر، وسط مناشدات للأجهزة الأمنية بتكثيف عمليات البحث والتتبع.

واليوم تم العثور على جثمان الطفلة مكة ذات الـ3 سنوات وجارى إنهاء إجراءات تقرير الطبيب الشرعي والعرض على النيابة لتسليمها لذويها ودفنها بمسقط رأسها بعد تعرف أسرتها عليها.

