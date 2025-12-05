الجمعة 05 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال

 تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

غسل 200 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين 

واستغل المتهمان الأموال بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بأرباح مالية، في حين كانت الأموال ناتجة عن عمليات احتيالية، وحاولا إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات وتأسيس شركات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكباها بنحو 200 مليون جنيه.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

