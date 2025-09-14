التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أثناء قيادته دراجة نارية على طريق المريوطية

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه، أثناء قيادته الدراجة النارية على طريق المريوطية في مركز العياط بمحافظة الجيزة.

مصرع شاب في حادث مروري بالعياط

البداية كانت بورد بلاغ لمركز شرطة العياط يفيد بوقوع حادث مروري، بطريق المريوطية، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وتبين من خلال الفحص، أن شابا أثناء قيادته دراجة نارية، تعرض لحادث، مما أدى لمصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

