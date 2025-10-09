الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

حبس 4 سيدات
 أمرت النيابة العامة بحبس 4 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز بالإسكندرية.

 

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 سيدات – إحداهن لها معلومات جنائية – لقيامهن باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن أقررن بممارسة نشاطهن الإجرامى كما ورد بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهن إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

الاسكندرية ممارسة الاعمال المنافية للاداب ممارسة الأعمال المنافية النيابة العامة محافظة الإسكندرية

