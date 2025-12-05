الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

أسرة أسيوط المفقودة
أسرة أسيوط المفقودة
18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا تطورًا جديدًا في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طفلة صغيرة مجهولة الهوية من مياه ترعة الإبراهيمية بنطاق مركز سمالوط شمال المحافظة.

العثور على جثمان طفلة أمام قرية إطسا المحطة بسمالوط بالمنيا 

txt

العثور على جثمان ثالث، تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء أسرة أسيوط

txt

جهود مكثفة لكشف لغز اختفاء أفراد أسرة كاملة بين أسيوط والمنيا، العثور على جثتي الأب وابنته في ترعة الإبراهيمية بالمنيا، واستمرار البحث عن ثلاثة من أطفاله المفقودين

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثمان طفلة أمام قرية إطسا المحطة بسمالوط، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان وتحويله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تساؤلات تتجدد: هل تنتمي الطفلة لأسرة ديروط المختفية؟

أسرة أسيوط المفقودة 
أسرة أسيوط المفقودة 

ويأتي ظهور هذه الجثة في توقيت حساس، بالتزامن مع التحريات الجارية بشأن اختفاء أسرة كاملة من مركز ديروط أسيوط، ما يفتح الباب أمام احتمالات ارتباط الطفلة الجديدة بالقضية، لحين انتهاء الفحص الجنائي وتحديد الهوية.

بداية لغز اختفاء أسرة ديروط

txt

حادثان مأساويان في المنيا، شخص يطلق النار على طليقته ومصرع شاب صدمه قطار

txt

ساحة مسجد الفولي بالمنيا تتحول لمهرجان تحطيب كل جمعة (فيديو وصور)

وتعود الواقعة إلى اختفاء الأب محمد رشاد حسن وأربعة من أطفاله منذ أيام، بعد مغادرته منزله في ديروط دون وجهة معلومة، من بينهم طفلته ريناد التي تعاني من التوحد، قبل أن تنقطع أخبارهم تمامًا.

اختفاء أسرة في أسيوط 

ورغم محاولات الأسرة تتبع تحركاته، لم يصل أحد إلى معلومات مؤكدة بشأن مساره أو سبب اختفائه المفاجئ.

العثور على جثمان الطفلة ريناد في سمالوط

الصدمة الأولى جاءت عندما تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا بالعثور على جثمان الطفلة ريناد طافية في ترعة الإبراهيمية أمام قرية الشعراوية بسمالوط، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى، وبدأت التحقيقات في محاولة كشف ملابسات الحادث.

العثور على جثمان الأب في أبوقرقاص بالمنيا 

بعد ساعات من العثور على جثمان ابنته، تجددت البلاغات مرة أخرى، ولكن هذه المرة جنوب المحافظة في مركز أبوقرقاص، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان الأب محمد رشاد حسن من نفس المجرى المائي، ما زاد الغموض حول أسباب وجودهم في تلك المنطقة، والمسافة التي قطعوها منذ مغادرتهم أسيوط.

وتعيش الأسرة حالة من القلق الشديد، خاصة أن الوالدين متواجدان خارج البلاد، ولا يوجد من يرعى الأطفال أو يتابع مصيرهم بشكل مباشر، وسط مناشدات للأجهزة الأمنية بتكثيف عمليات البحث والتتبع.

هل تكون الطفلة الجديدة إحدى المفقودات؟ 

التحريات الأولية لم تحدد بعد هوية الجثمان الذي عثر عليه اليوم، ما يجعل التساؤل مفتوحا: هل ستكون الجثة الرابعة ضمن مأساة أسرة ديروط؟

 تقرير الطب الشرعي

وتنتظر نيابة المنيا تقرير الطب الشرعي، ونتائج فحص البصمة الوراثية، لحسم هوية الطفلة، وربما تحديد مسار جديد في التحقيقات المعقدة التي تشغل الرأي العام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لغز اختفاء أسرة ديروط اختفاء أسرة ديروط ديروط أسرة ديروط المختفية العثور على جثمان طفلة أمام قرية إطسا المحطة إطسا المحطة بسمالوط بالمنيا اختفاء أسرة كاملة من مركز ديروط بمحافظة أسيوط اختفاء أسرة كاملة مركز ديروط بمحافظة أسيوط أسرة ديروط العثور على جثمان الطفلة ريناد في سمالوط حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

العثور على جثمان ثالث للأسرة المفقودة أبرزها، 3 حوادث تسيطر على أحاديث الشارع بالمنيا اليوم

العثور على جثمان ثالث، تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء أسرة أسيوط

العثور على جثمان مجهول الهوية داخل ترعة الإبراهيمية بالمنيا

جهود مكثفة لكشف لغز اختفاء أفراد أسرة كاملة بين أسيوط والمنيا، العثور على جثتي الأب وابنته في ترعة الإبراهيمية بالمنيا، واستمرار البحث عن ثلاثة من أطفاله المفقودين

انتشال جثة أب وابنته لقيا مصرعهما غرقا في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

وفاة وإصابة 11 شخصا في حادثين منفصلين بالمنيا

ما بين نفوذ الأحزاب وشعبية المستقلين، إلغاء الانتخابات في 5 دوائر بالمنيا يعيد رسم الخريطة السياسية

بعد قرار الإدارية العليا، تعرف على ما حدث في الدوائر الملغاة بالمنيا في انتخابات النواب

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

بيان عاجل من اتحاد السباحة بعد وفاة يوسف محمد

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

خدمات

المزيد

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

السن المحدد لصرف قرض الأطباء من بنك القاهرة

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد بني بياضة بالمدينة المنورة وقصة أول صلاة جمعة في الإسلام

أعظم الطاعات، فضائل الصلاة على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads