لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

شهدت محافظة المنيا تطورًا جديدًا في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طفلة صغيرة مجهولة الهوية من مياه ترعة الإبراهيمية بنطاق مركز سمالوط شمال المحافظة.

العثور على جثمان طفلة أمام قرية إطسا المحطة بسمالوط بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثمان طفلة أمام قرية إطسا المحطة بسمالوط، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان وتحويله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تساؤلات تتجدد: هل تنتمي الطفلة لأسرة ديروط المختفية؟

أسرة أسيوط المفقودة

ويأتي ظهور هذه الجثة في توقيت حساس، بالتزامن مع التحريات الجارية بشأن اختفاء أسرة كاملة من مركز ديروط أسيوط، ما يفتح الباب أمام احتمالات ارتباط الطفلة الجديدة بالقضية، لحين انتهاء الفحص الجنائي وتحديد الهوية.

بداية لغز اختفاء أسرة ديروط

وتعود الواقعة إلى اختفاء الأب محمد رشاد حسن وأربعة من أطفاله منذ أيام، بعد مغادرته منزله في ديروط دون وجهة معلومة، من بينهم طفلته ريناد التي تعاني من التوحد، قبل أن تنقطع أخبارهم تمامًا.

اختفاء أسرة في أسيوط

ورغم محاولات الأسرة تتبع تحركاته، لم يصل أحد إلى معلومات مؤكدة بشأن مساره أو سبب اختفائه المفاجئ.

العثور على جثمان الطفلة ريناد في سمالوط

الصدمة الأولى جاءت عندما تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا بالعثور على جثمان الطفلة ريناد طافية في ترعة الإبراهيمية أمام قرية الشعراوية بسمالوط، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى، وبدأت التحقيقات في محاولة كشف ملابسات الحادث.

العثور على جثمان الأب في أبوقرقاص بالمنيا

بعد ساعات من العثور على جثمان ابنته، تجددت البلاغات مرة أخرى، ولكن هذه المرة جنوب المحافظة في مركز أبوقرقاص، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان الأب محمد رشاد حسن من نفس المجرى المائي، ما زاد الغموض حول أسباب وجودهم في تلك المنطقة، والمسافة التي قطعوها منذ مغادرتهم أسيوط.

وتعيش الأسرة حالة من القلق الشديد، خاصة أن الوالدين متواجدان خارج البلاد، ولا يوجد من يرعى الأطفال أو يتابع مصيرهم بشكل مباشر، وسط مناشدات للأجهزة الأمنية بتكثيف عمليات البحث والتتبع.

هل تكون الطفلة الجديدة إحدى المفقودات؟

التحريات الأولية لم تحدد بعد هوية الجثمان الذي عثر عليه اليوم، ما يجعل التساؤل مفتوحا: هل ستكون الجثة الرابعة ضمن مأساة أسرة ديروط؟

تقرير الطب الشرعي

وتنتظر نيابة المنيا تقرير الطب الشرعي، ونتائج فحص البصمة الوراثية، لحسم هوية الطفلة، وربما تحديد مسار جديد في التحقيقات المعقدة التي تشغل الرأي العام

