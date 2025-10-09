الخميس 09 أكتوبر 2025
إحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة بتهمة غسل الأموال

سوزي الاردنية
سوزي الاردنية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة البلوجر  سوزى الأردنية للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.

وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع م أ، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لقيامها بنشر محتوى على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك بالتعدي فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها الحرمة الحياة الخاصة.

كما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات والمحرر بمعرفة أحد الضباط أثبت فيه ورد التقرير الفني والمرفق بالمحضر المحرر بمعرفة الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة والمتضمن ما رصدته المتابعة من وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك والمسمى (سوزي المستخبية el Soozz) تقوم مستخدمته بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها بشخصها متلفظه بعبارات وألفاظ خادشة للحياء العام. 

