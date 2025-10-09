ضبط نادٍ صحى غير مرخص لممارسة أعمال مخلة بالعجوزة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، ناديا صحيا غير مرخص لممارسة أعمال منافية للآداب بالعجوزة.

وأكدت التحريات قيام أحد الأشخاص بإدارة ناد صحى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وأمكن ضبطه، بصحبة سيدتين إحداهن لها معلومات جنائية، وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول.

بمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى كما تم رصده خلال التحريات.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

