أمن القاهرة يكشف حقيقة استخدام مالكة مركز تجميل منتجات فاسدة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام مالكة أحد مراكز التجميل باستخدام منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي بـمدينة نصر، وبسؤالها أنكرت ما قررته الشاكية واتهمتها بابتزازها بمبلغ مالي نظير عدم نشر تلك المقاطع.

 

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام مالكة أحد مراكز التجميل باستخدام منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقاهرة.


وبالفحص وبسؤال القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة)، قررت بتضررها من قيام مالكة أحد مراكز التجميل لاستخدامها منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي نتج عنها إصابتها بتجمع دموي باليد.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو في حقها (مقيمة بدائرة القسم)، وبسؤالها أنكرت ما قررته الشاكية واتهمتها بابتزازها بمبلغ مالي نظير عدم نشر تلك المقاطع.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

