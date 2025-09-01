الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس البلوجرز سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون

البلوجر سوزي الاردنية
البلوجر سوزي الاردنية

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس البلوجرز سوزى الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون لاتهامهم بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطهم على المواقع الإلكترونية 15 يوما على ذمة التحقيق. 

تفاصيل القبض على محمد عبد العاطي 

وذكر بيان أمني أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أحد صناع المحتوى، على خلفية بلاغات متعددة وردت بشأن نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتشكل إساءة لاستخدام منصات التواصل. 

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة. 

وبمواجهته، أقر بقيامه بنشر تلك المقاطع بهدف جذب نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح مادية من خلال التفاعل على صفحاته الإلكترونية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا. 

جاء ذلك في إطار التصدي للمحتوى الضار الذي يخالف القوانين والضوابط الأخلاقية المعمول بها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة سوزي الأردنية علياء قمرون محمد عبد العاطي

مواد متعلقة

وضع سوزي الأردنية وعلياء قمرون على قوائم الممنوعين من السفر

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

تجديد حبس البلوجرز سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

عهد جديد للعاملين بالقطاع الخاص.. ما تريد معرفته عن قانون العمل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads