تشييع جثمان رجل وشقيقته قتلا على يد شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية في الغربية

شيّع المئات من أهالي قرية سماتاي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم، جثمان شخص وشقيقته لقيا مصرعهما بطلقات نارية على يد شقيق زوجة المجني عليه ، إثر خلافات أسرية نشبت بين الطرفين.

وكان مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط شخصين غارقين في دمائهما داخل منزل بالقرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتبيّن أن المتهم أطلق النار على زوج شقيقته وشقيقته باستخدام سلاح ناري، ما أسفر عن مصرعهما في الحال ثم فرّ هاربًا من مكان الجريمة.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قطور العام تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وشهدت القرية حالة من الحزن الشديد خلال تشييع الجثمانين إلى مثواهما الأخير وسط دعوات الأهالي بالرحمة للضحيتين والقصاص العادل.

