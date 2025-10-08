الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر للجنح

حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر باحالة عاطل و3 سيدات لإدارتهم ناديا صحيا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية لمحكمة الجنح. 

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديا صحيا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهم بصحبته أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، و3 سيدات لهن معلومات جنائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

نيابة مدينة نصر قسم شرطة ثالث مدينة نصر ممارسة الاعمال المنافية للاداب الإدارة العامة لحماية الآداب مدينة نصر

