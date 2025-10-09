إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى النزهة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في إحدى العقارات بمنطقة النزهة، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بالنزهة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

