تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص داخل منور عقار بالوايلي

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص داخل منور عقار في منطقة الوايلي.

تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منور عقار بميدان الظاهر بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شخص بها إصابات بكسور وكدمات متفرقة بجسده داخل منور عقار مكون من 8 طوابق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

