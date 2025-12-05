الجمعة 05 ديسمبر 2025
موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس العرب 2025، يلتقي منتخب المغرب مع نظيره العماني اليوم الجمعة على ملعب استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.
 وتضم المجموعة الثانية في كأس العرب 2025 إلى جانب عمان والمغرب، كلا من السعودية، وجزر القمر.

موعد مباراة المغرب أمام عمان في كأس العرب


تنطلق المباراة بين المغرب وعمان في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 5:30 مساءً بتوقيت الدوحة والسعودية و3:30 مساءً بتوقيت المغرب و6:30 مساءً بتوقيت عمان.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وعمان في كأس العرب


وتُبث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس HD المفتوحة، بالإضافة إلى قنوات الكأس، أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية.

يدخل المنتخب المغربي بقيادة المدرب طارق السكتيوي المباراة بهدف تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي في كأس العرب، بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب جزر القمر بنتيجة 3-1.

من جانبه، يسعى المنتخب العماني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لتعويض خسارته أمام السعودية 2-1 في الجولة الأولى، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الأطلس للإبقاء على حظوظه في المنافسة على التأهل.

وكان طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي، أكد أن فريقه يدخل مواجهة عُمان بهدف واحد وهو تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور القادم من بطولة كأس العرب، مشددًا على أن اللاعبين يدركون تمامًا حجم المسؤولية الواقعة على عاتقهم في الدفاع عن سمعة الكرة المغربية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، تحدث السكتيوي بثقة حول قدرات المدربين العرب والأفارقة، قائلًا: “ما الذي يمنع المدرب العربي أو الأفريقي من أن يكون أفضل من المدرب الأوروبي أو المدرب الأمريكي اللاتيني؟ نحن مَن ينبغي علينا أن نغير نظرتنا للأمور”.

وأوضح مدرب المغرب أن المنافسة عالية المستوى تتطلب جاهزية كاملة للعناصر، مضيفًا: “في بطولة بهذا الحجم، أي مدرب يتمنى أن يمتلك جميع لاعبيه، لكننا نفتقد يوسف مهري وأشرف بن شرقي وحمزة هنوري بسبب الإصابة”.

