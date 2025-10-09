الداخلية تكشف حقيقة تعرض عاطل لمحاولة قتل بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يدعي خلاله القائم على النشر تعرضه لمحاولة قتل، مطالبًا متابعيه بإعادة تداول مقطع الفيديو بـالجيزة، حيث تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأنه "مهتز نفسيًا".



فيديو لعاطل ادعى أنه تعرض لمحاولة قتل بالجيزة

ورصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يدعى خلاله القائم على النشر تعرضه لمحاولة قتل، مطالبًا متابعيه بإعادة تداول مقطع الفيديو.



وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتم تحديد وضبط القائم على النشر (عاطل- مقيم بمحافظة الجيزة).

وبمناقشته تبين أنه "مهتز نفسيًا" وبسؤال والدته قررت أن نجلها يعانى من مرض نفسي، وقدمت تقرير طبي يشير إلى أنه كان مودعًا بإحدى مستشفيات العلاج النفسى وخرج مؤخرًا مع التوصية بمتابعة حالته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

