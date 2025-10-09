الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تعرض عاطل لمحاولة قتل بالجيزة

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يدعي خلاله القائم على النشر تعرضه لمحاولة قتل، مطالبًا متابعيه بإعادة تداول مقطع الفيديو بـالجيزة، حيث تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأنه "مهتز نفسيًا".
 

فيديو لعاطل ادعى أنه تعرض لمحاولة قتل بالجيزة

ورصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يدعى خلاله القائم على النشر تعرضه لمحاولة قتل، مطالبًا متابعيه بإعادة تداول مقطع الفيديو.


وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتم تحديد وضبط القائم على النشر (عاطل- مقيم بمحافظة الجيزة).

 

وبمناقشته تبين أنه "مهتز نفسيًا" وبسؤال والدته قررت أن نجلها يعانى من مرض نفسي، وقدمت تقرير طبي يشير إلى أنه كان مودعًا بإحدى مستشفيات العلاج النفسى وخرج مؤخرًا مع التوصية بمتابعة حالته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو لعاطل ادعى انه تعرض لمحاولة قتل بالجيزة تعرض لمحاولة قتل بالجيزة عاطل ادعى انه تعرض لمحاولة قتل بالجيزة عاطل ادعى انه تعرض لمحاولة قتل فيديو لعاطل ادعى انه تعرض لمحاولة قتل وزارة الداخلية الجيزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "توك توك المخدرات" بالجيزة وتضبط المتهمين

تحويلات مرورية بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل، اعرف التفاصيل

الأكثر قراءة

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

حكاية المصرية الفائزة بجائزة الكوميسا لأفضل مصممة أحذية، «صندل الثعبان» يلفت أنظار العالم لـ فريدة عيد

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

سر نشر محمد صلاح 3 ورقات كوتشينة برقم 7

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

خدمات

المزيد

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads