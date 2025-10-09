الخميس 09 أكتوبر 2025
حوادث

إحالة البلوجر أوتاكا لمحاكمة عاجلة بسبب فيديوهات خادشة وغسل 12 مليون جنيه

البلوجر أوتاكا
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة البلوجر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، للمحاكمة العاجلة، في واقعة اتهامه بغسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا
 

وقالت وزارة الداخلية:  في إطار ورود عدد من البلاغات ضد البلوجر أوتاكا، صانع محتوى، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبحوزته كمية من مخدري "الحشيش، الكوكايين".

اعترافات البلوجر أوتاكا
 

بمواجهته اعترف البلوجر أوتاكا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة البلوجر أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق

