الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة زعمت اقتحام الشرطة منزلها بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء سيدة قيام قوة أمنية باقتحام مسكنها دون وجه حق بمحافظة المنوفية.

بالفحص، تبين عدم صحة الادعاءات، وأن السيدة القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بمركز الشهداء بالمنوفية) هي من اختلقت الواقعة.

وبمواجهتها، أقرت بأنها نشرت الفيديو بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر صفحتها، مضيفة أن ما حدث منذ أكثر من عام كان مجرد طرق من قوة أمنية على باب منزلها بالخطأ أثناء تنفيذ مأمورية لضبط أحد المطلوبين من جيرانها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

