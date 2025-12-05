الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق
18 حجم الخط

 أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن بيع الطعام الفاسد لا يُعد مجرد مخالفة، بل جريمة كبرى تهدد حياة الناس.

 

الدكتور محمد مختار جمعة: من باع طعامًا فاسدًا فأدى إلى موت إنسان فهو قاتل عمدًا

وقال الدكتور مختار جمعة إن: «من باع طعامًا فاسدًا فأدى إلى موت إنسان فهو قاتل عمدًا إن كان يعلم أن الطعام يؤدي إلى القتل، وقاتل شبه عمد إن كان يعلم فساد الطعام لكنه لا يتوقع أن يصل الأمر إلى الوفاة».

وزير الأوقاف السابق: حرمة النفس البشرية تستوجب أقصى درجات الأمانة

وشدد وزير الأوقاف السابق على أن حرمة النفس البشرية تستوجب أقصى درجات الأمانة في تداول الأغذية، مشيرًا إلى أن العبث بصحة المواطنين أو التهاون في سلامة الطعام يمثل انتهاكًا خطيرًا للقيم الدينية والإنسانية قبل أن يكون مخالفة قانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة الأوقاف النفس البشرية صحة المواطنين وزير الأوقاف

مواد متعلقة

مختار جمعة: الفكر المتطرف لا يعرف إلا الإقصاء

مختار جمعة عن انتخابات النواب: صوتك أمانة، والوعي يبني الوطن

مختار جمعة: سقوط الأمم يبدأ من أخلاقها وعقلها وروابطها الاجتماعية

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

الأكثر قراءة

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

طولان يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد (فيديو)

من 19 ألفًا إلى 55 ألف جنيه، مزارعو الغربية يستغيثون بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف (فيديو)

ياسين منصور: الأهلي يمتلك أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط

التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن القاسم أصغر القادة في تاريخ الفتوحات الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads