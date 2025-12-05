وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن بيع الطعام الفاسد لا يُعد مجرد مخالفة، بل جريمة كبرى تهدد حياة الناس.

الدكتور محمد مختار جمعة: من باع طعامًا فاسدًا فأدى إلى موت إنسان فهو قاتل عمدًا

وقال الدكتور مختار جمعة إن: «من باع طعامًا فاسدًا فأدى إلى موت إنسان فهو قاتل عمدًا إن كان يعلم أن الطعام يؤدي إلى القتل، وقاتل شبه عمد إن كان يعلم فساد الطعام لكنه لا يتوقع أن يصل الأمر إلى الوفاة».

وزير الأوقاف السابق: حرمة النفس البشرية تستوجب أقصى درجات الأمانة

وشدد وزير الأوقاف السابق على أن حرمة النفس البشرية تستوجب أقصى درجات الأمانة في تداول الأغذية، مشيرًا إلى أن العبث بصحة المواطنين أو التهاون في سلامة الطعام يمثل انتهاكًا خطيرًا للقيم الدينية والإنسانية قبل أن يكون مخالفة قانونية.

