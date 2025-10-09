الخميس 09 أكتوبر 2025
إصابة 5 أشخاص في تصادم أعلى طريق المريوطية

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي بمركبة توك توك أعلى طريق المريوطية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق المريوطية

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق المريوطية ما بين الصلبية ودهشور، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك أعلى طريق المريوطية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث طريق المريوطية طريق المريوطية المريوطية أعلى طريق المريوطية دهشور

