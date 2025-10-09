الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء صانعة محتوى بالقبض على نجلها دون وجه حق بالنزهة

المتهمون
المتهمون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى صانعات المحتوى بقيام رجال الشرطة بقسم النزهة بالقاهرة بإلقاء القبض على نجلها دون وجه حق وتلفيق قضية له.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلًا، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن السيدة المذكورة سبق اتهامها في قضية "مشاجرة" عام 2024 وصدر ضدها حكم بالحبس لمدة 6 أشهر.

كما تبين أنه بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من أحد الأشخاص ونجله "طالب"، يفيد بتضررهما من 3 أشخاص — أحدهم نجل السيدة صاحبة الادعاء — لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من نجل المبلغ أثناء تواجده أمام مدرسته بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية النزهة صانعة محتوى ادعاء كاذب نجل صانعة محتوى النيابة العامة القاهرة الامن العام الشائعات

مواد متعلقة

القبض على 9 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول

ضبط سمسار غسل 40 مليون جنيه من عائدات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أسمدة ومخصبات مغشوشة بالجيزة

ضبط عنصر جنائى غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالبحيرة

ضبط 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

ضبط نصاب بالقاهرة لاحتياله على راغبي السفر للعمل بالخارج

ضبط نادٍ صحى غير مرخص لممارسة أعمال مخلة بالعجوزة

الأحد، فتح باب قبول طلبات راغبي حج القرعة لعام 2026

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

النيابة العامة تحذر من نشر مقاطع تنتهك الخصوصية: التصوير دون إذن جريمة

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

إحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور والمتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائية

حماس: اتفاق السلام ينص على وقف نهائي للحرب بغزة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 9-10-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads