الداخلية تكشف حقيقة ادعاء صانعة محتوى بالقبض على نجلها دون وجه حق بالنزهة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى صانعات المحتوى بقيام رجال الشرطة بقسم النزهة بالقاهرة بإلقاء القبض على نجلها دون وجه حق وتلفيق قضية له.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلًا، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن السيدة المذكورة سبق اتهامها في قضية "مشاجرة" عام 2024 وصدر ضدها حكم بالحبس لمدة 6 أشهر.

كما تبين أنه بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من أحد الأشخاص ونجله "طالب"، يفيد بتضررهما من 3 أشخاص — أحدهم نجل السيدة صاحبة الادعاء — لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من نجل المبلغ أثناء تواجده أمام مدرسته بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.



