أخبار الحوادث اليوم: إحالة رمضان صبحي للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير.. مقتل عنصرين شديدي الخطورة في مداهمات لبؤر إجرامية... ورسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء بالتعدى والتهديد بسلاح نارى بالجيزة.. وضبط المتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" يقوم بمضايقة الطالبات أمام إحدى المدارس بالجيزة.

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، زعم خلاله حدوث مشاجرة بين سيدتين أثناء استقلالهن سيارة أجرة بالشرقية، وادعى أن إحداهن تواصلت مع شخص زعم كونه ضابط شرطة قام باستيقاف السيارة والتعدي بالضرب على السيدة الأخرى.

أعلنت وزارة الداخلية، عن تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد 2025 /2026

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 108132 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.

شهدت قضية اتهام لاعب الكرة رمضان صبحي بالتزوير وأداء طالب الامتحان بدلا منه داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، تفاصيل مثيرة، بعدما أمرت نيابة جنوب الجيزة بإحالة اللاعب للمحاكمة.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر بوبا اللدغة، 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة للحياء، وتحرّض على الفسق والفجور.

قضت محكمة الجنح الاقتصادية ببني سويف، بحبس التيك توكر خالد محمد أحمد، الشهير بـ"خالد الرسام"، 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه لاتهامه بنشر الفسق والفجور وحيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري غير مرخص.

مأساة في طريق مطروح، بثت مريم النشار مقطع فيديو مؤثر، بعد عودتها لأول مرة لمنزل عائلتها هي وشقيقتها، بعد أن فقدت أسرتها بالكامل في حادث سير مأساوي، أثناء رحلة عائلية إلى مطروح، حيث توفي والدها ووالدتها وأخوها الوحيد، واثنتان من شقيقاتها على الفور، ولم يتبقَ سواها هي وشقيقتها الصغرى.

استكملت نيابة القاهرة الجديدة، الاستماع لأقوال عاطل لاتهامه بانتحال صفة طبيب والنصب على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة التجمع.

نجح رجال الشرطة بالقاهرة ، فى ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على مالك محل بأسلوب "انتحال الصفة" بمنطقة مصر القديمة.

قتل عنصران جنائيان شديدا الخطورة في مداهمات لـ بؤر إجرامية، وبحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية خلال مواجهات مع قوات الشرطة بمحافظتى الشرقية والأقصر.





